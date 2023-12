Tout autour du corps Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi, 19 janvier 2024 17:30, Albi.

Tout autour du corps Vendredi 19 janvier 2024, 18h30 Médiathèque d’Albi-Cantepau Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50

Lectures et jeux de société dans le cadre des Nuits de la lecture 2024 : le corps

Cette année, ce sont les ados qui s’y collent ! Ils proposent un temps de lecture avec des morceaux choisis qu’ils partagent aux plus petits, accompagnés des bibliothécaires et du Service jeunesse de la ville d’Albi.

Pour l’occasion, la médiathèque sera re-décorée et aménagée. Participe à la fête et tente un Dobble Géant. Surprices et fous rires garantis !

En partenariat avec le Service jeunesse de la ville d’Albi et les adolescents volontaires.

À partir de 6 ans.

Médiathèque d’Albi-Cantepau 5 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 50 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 50 »}] Lundi : 14h-18h

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 13h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h et 14h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-18h Accès libre et gratuit

© Mirjana Farkas