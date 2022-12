Les dés sont jetés ! Médiathèque d’Albi-Cantepau, 15 mars 2023, Albi.

Les dés sont jetés ! Mercredi 15 mars 2023, 14h00 Médiathèque d’Albi-Cantepau

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50

Rencontre avec l’auteur de jeux Roberto Fraga

Médiathèque d’Albi-Cantepau 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Accès libre et gratuit

05 63 76 06 50 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 14h-18h Mardi : 14h-18h Mercredi : 10h-12h et 13h-18h Jeudi : 14h-18h Vendredi : 10h-12h et 14h-18h Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Venez rencontrer Roberto Fraga et son univers de jeux insolites.

Roberto Fraga crée des jeux depuis l’âge de 14 ans. Ayant exercé plusieurs métiers, il s’en inspire, pour créer ses jeux, publiés dans le monde entier. Quelques uns de ses jeux les plus connus : River Dragons, Captain Sonar, Dr Eureka, le Trésor des Mayas, Gare à la toile, la Salsa des oeufs, Go Go Gelato !, À la bouffe !, Princess Jing…



