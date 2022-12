Les B.A.-BA du web Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Les B.A.-BA du web Médiathèque d’Albi-Cantepau, 17 février 2023, Albi. Les B.A.-BA du web Vendredi 17 février 2023, 10h00 Médiathèque d’Albi-Cantepau

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées Médiathèque d’Albi-Cantepau 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Accès libre et gratuit

05 63 76 06 50 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 14h-18h Mardi : 14h-18h Mercredi : 10h-12h et 13h-18h Jeudi : 14h-18h Vendredi : 10h-12h et 14h-18h Samedi : 10h-12h et 14h-18h Les paiements en ligne sécurisés.

Découvrez différents moyens de paiement sur Internet et quelques conseils pour limiter les risques. Adultes et adolescents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T10:00:00+01:00

2023-02-17T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque d'Albi-Cantepau Adresse 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque d'Albi-Cantepau Albi Departement Tarn

Médiathèque d'Albi-Cantepau Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Les B.A.-BA du web Médiathèque d’Albi-Cantepau 2023-02-17 was last modified: by Les B.A.-BA du web Médiathèque d’Albi-Cantepau Médiathèque d'Albi-Cantepau 17 février 2023 Albi Médiathèque d'Albi-Cantepau Albi

Albi Tarn