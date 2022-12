Autour du conte « Le talisman du loup » Médiathèque d’Albi-Cantepau, 11 février 2023, Albi.

Autour du conte « Le talisman du loup » Samedi 11 février 2023, 16h00 Médiathèque d’Albi-Cantepau

Entrée libre

Lecture musicale par « L’homme qui lit tout », accompagné des élèves du Conservatoire de musique et de danse du Tarn

Médiathèque d'Albi-Cantepau 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi

05 63 76 06 50 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 14h-18h Mardi : 14h-18h Mercredi : 10h-12h et 13h-18h Jeudi : 14h-18h Vendredi : 10h-12h et 14h-18h Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Laisse-toi porter par la tendre histoire Le talisman du loup de Myriam Dahman et Nicolas Digard. Un conte, qui t’emporte dans de sombres forêts du Nord, aux côtés d’un loup, à la fourrure noire comme l’écorce après la pluie, et d’une jeune femme dont le chant pourrait t’envoûter… Un beau moment d’écoute et de rêve en perspective.

Durant ce trimestre, la médiathèque de Cantepau se met à « L’heure du loup » avec plusieurs événements et une scénographie dédiée.

Tout public à partir de 8 ans.



