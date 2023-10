Exposition la Forêt de Pierre Médiathèque d’Ainay le Château Ainay-le-Château, 17 octobre 2023, Ainay-le-Château.

Ainay-le-Château,Allier

Le CHS d’Ainay le Château, la Municipalité et la Médiathèque accueillent l’exposition de Pierre Aurat « La Forêt de Pierre », du 17 Octobre au 4 Novembre 2023, dans les locaux du CHS et à la Médiathèque d’Ainay..

2023-10-17 fin : 2023-11-04 . .

Médiathèque d’Ainay le Château Place du Champ de Foire

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The CHS d’Ainay le Château, the Municipality and the Médiathèque welcome Pierre Aurat’s exhibition « La Forêt de Pierre », from October 17 to November 4, 2023, in the CHS premises and the Médiathèque d’Ainay.

La CHS d’Ainay le Château, el Ayuntamiento y la Médiathèque acogen la exposición de Pierre Aurat « La Forêt de Pierre », del 17 de octubre al 4 de noviembre de 2023, en los locales de la CHS y en la Médiathèque d’Ainay.

Das CHS d’Ainay le Château, die Stadtverwaltung und die Mediathek empfangen die Ausstellung von Pierre Aurat « La Forêt de Pierre » vom 17. Oktober bis zum 4. November 2023 in den Räumlichkeiten des CHS und in der Mediathek von Ainay.

