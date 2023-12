Atelier DIY : Liste des souhaits pour la nouvelle année Médiathèque Cussac, 2 janvier 2024 14:30, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Viens créer une liste de souhaits ou de résolutions pour la nouvelle année et écouter la lecture de Kamishabaï..

2024-01-02 fin : 2024-01-02 . EUR.

Médiathèque Route de Saint Mathieu

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and create a wish list or New Year’s resolution and listen to Kamishabai read.

Ven a crear una lista de deseos o propósitos para el Año Nuevo y escucha a Kamishabai leerlos.

Komm und erstelle eine Liste mit Wünschen oder Vorsätzen für das neue Jahr und höre dir die Lesung von Kamishabai an.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Ouest Limousin