Viens fêter Halloween à la médiathèque de Cussac ! Médiathèque Cussac, 31 octobre 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Qui dit 31 octobre, dit Halloween ! A cette occasion, la médiathèque de Cussac a mis les petits chaudrons dans les grands. Au programme : de 14h30 à 16h maquillage gratuit pour les enfants, à partir de 16h15 petit goûter et lecture d’histoire pour faire (même pas) peur aux enfants ( à partir de 4 ans)..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Médiathèque Place de l’église

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



October 31 means Halloween! To mark the occasion, the Cussac mediatheque has put on a big show. On the program: from 2.30pm to 4pm, free face-painting for children, and from 4.15pm, a snack and story readings to scare (or not scare) children (from age 4).

¡Halloween es el 31 de octubre! Para celebrarlo, la biblioteca multimedia de Cussac ha preparado un gran espectáculo. En el programa: de 14.30 a 16.00 h, pintacaras gratuito para los niños, y a partir de las 16.15 h, merienda y cuento para asustar (o no asustar) a los niños (a partir de 4 años).

Wer 31. Oktober sagt, sagt Halloween! Zu diesem Anlass hat die Mediathek von Cussac die kleinen Kessel in die großen gesteckt. Auf dem Programm stehen: von 14:30 bis 16:00 Uhr kostenloses Kinderschminken, ab 16:15 Uhr ein kleiner Snack und das Vorlesen von Geschichten, die Kindern (ab 4 Jahren) Angst machen (auch nicht).

