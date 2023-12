Spectacle « Noël, Noël ! » par la Caravelle des Arts. Médiathèque Criel-sur-Mer, 21 décembre 2023 18:30, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Chants traditionnels et anciens de Noël. A la venue de Noël, la compagnie aultoise « La Caravelle des Arts » vous invite à découvrir en musique une sélection de textes de Dino Buzzati* sur le thème de Noël, à la fois drôles, nostalgiques et caustiques. Ces textes seront intercalés de chansons de Noël anciennes, accompagnées d’instruments anciens..

Médiathèque Manoir de Briançon

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Traditional and ancient Christmas songs. With Christmas just around the corner, the Ault company « La Caravelle des Arts » invites you to discover a selection of Christmas-themed texts by Dino Buzzati*, which are at once funny, nostalgic and caustic. These texts will be interspersed with old Christmas songs, accompanied by period instruments.

Canciones navideñas tradicionales y antiguas. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la compañía Ault « La Caravelle des Arts » le invita a descubrir una selección de textos de Dino Buzzati* sobre el tema de la Navidad, divertidos, nostálgicos y cáusticos. Estos textos se intercalarán con antiguas canciones navideñas, acompañadas de instrumentos de época.

Traditionelle und alte Weihnachtslieder. In der Vorweihnachtszeit lädt Sie das Ensemble « La Caravelle des Arts » aus Aultoise dazu ein, eine Auswahl von Texten von Dino Buzzati* zum Thema Weihnachten, die zugleich lustig, nostalgisch und ätzend sind, mit Musik zu entdecken. Diese Texte werden durchsetzt mit alten Weihnachtsliedern, die von alten Instrumenten begleitet werden.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers