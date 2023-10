Animation Halloween Médiathèque Criel-sur-Mer, 27 octobre 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Activités manuelles sur le thème d’Halloween, pour les enfants dès 5 ans.

Sur inscription..

2023-10-27 15:00:00 fin : 2023-10-27 17:00:00. .

Médiathèque Manoir de Briançon

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Halloween-themed craft activities for children aged 5 and over.

Registration required.

Actividades de manualidades con temática de Halloween para niños a partir de 5 años.

Inscripción obligatoria.

Bastelaktivitäten zum Thema Halloween für Kinder ab 5 Jahren.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche