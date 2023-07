Atelier de création de masques Médiathèque Criel-sur-Mer, 27 juillet 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Pour les enfants dès 5 ans, dans la cadre de l’exposition « En scène » sur l’histoire du spectacle vivant.

Sur inscription..

2023-07-27 14:00:00 fin : 2023-07-27 . .

Médiathèque Place du Général de Gaulle

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



For children aged 5 and over, as part of the « En scène » exhibition on the history of live performance.

Registration required.

Para niños a partir de 5 años, en el marco de la exposición « En scène » sobre la historia del espectáculo en vivo.

Inscripción obligatoria.

Für Kinder ab 5 Jahren, im Rahmen der Ausstellung « En scène » über die Geschichte der darstellenden Künste.

Nach Anmeldung.

