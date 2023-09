EXPOSITION – MEDIATHEQUE CREUSE GRAND SUD – « Je Suis » de Julie Ruelle Médiathèque Creuse Grand Sud Felletin, 8 septembre 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

« Je Suis » présente le travail de Julie RUELLE, artiste/lissière installée à Moutier-Rozeille et en particulier la création des livres via la gravure, que ce soit la linogravure, l’eau-forte ou encore la manière noire. La reproductibilité technique liée à la gravure permet de produire des images similaires mais pas identiques : chaque tirage est effectué selon des méthodes d’impression manuelle, ce qui crée une différence entre chaque image. L’exposition présente les matrices d’origine de la création de ces livres, les plaques de gravure, et les tirages qui en ont été faits.

Entrée libre aux horaires d’ouverture au public.

2023-09-08 fin : 2023-10-31 . .

Médiathèque Creuse Grand Sud Place Courtaud

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« Je Suis » presents the work of Moutier-Rozeille-based artist/bookbinder Julie RUELLE, and in particular the creation of books using engraving techniques, whether linocut, etching or even the black manner. The technical reproducibility of engraving means that images are similar, but not identical: each print is made using manual printing methods, creating a difference between each image. The exhibition presents the original matrices used to create these books, the engraving plates, and the prints made from them.

Free admission during opening hours

« Je Suis » presenta el trabajo de Julie RUELLE, artista encuadernadora afincada en Moutier-Rozeille, y en particular la creación de libros a través del grabado, ya sea linograbado, aguafuerte o incluso a la manera negra. La reproductibilidad técnica asociada al grabado hace que las imágenes producidas sean similares pero no idénticas: cada impresión se realiza con métodos de impresión manuales, lo que crea una diferencia entre cada imagen. La exposición presenta las matrices originales utilizadas para crear estos libros, las planchas de grabado y las estampas que se hicieron a partir de ellas.

Entrada gratuita durante el horario de apertura

« Je Suis » präsentiert die Arbeit von Julie RUELLE, einer in Moutier-Rozeille lebenden Künstlerin und Buchbinderin, und insbesondere die Herstellung von Büchern durch Gravur, sei es Linolschnitt, Radierung oder Schwarzdruck. Die mit der Gravur verbundene technische Reproduzierbarkeit ermöglicht es, ähnliche, aber nicht identische Bilder zu produzieren: Jeder Abzug wird mit manuellen Druckmethoden hergestellt, wodurch ein Unterschied zwischen den einzelnen Bildern entsteht. Die Ausstellung zeigt die Originalmatrizen der Bücher, die Druckplatten und die Drucke, die von ihnen hergestellt wurden.

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten

