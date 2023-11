Soirée DYScussions Médiathèque Côte Pavée Toulouse, 7 février 2024, Toulouse.

Soirée DYScussions Mercredi 7 février 2024, 18h00 Médiathèque Côte Pavée

Mercredi 7 février à 18h

Échanges – Livres – DYS

Comment expliquer les troubles Dys aux enfants et aux adultes en s’appuyant sur des albums, des documentaires et des romans Avec Laetitia Branciard, Apedys Midi-Pyrénées et Christopher Boyd, auteur de la BD Moi, dyslexique Comment j’ai appris à vivre avec des troubles dys.

Médiathèque Côte Pavée

Médiathèque Côte Pavée, Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie

