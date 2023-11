Atelier autour de Moi, Dyslexique Médiathèque Côte Pavée Toulouse, 7 février 2024, Toulouse.

Mercredi 7 février de 15h30 à 17h

Atelier – Dessin Collectif

Pour les artistes en herbe qui aiment peindre, découper, assembler…

En se servant de leurs mains et de leur imagination, cet atelier permettra d’expérimenter diverses techniques pour créer et s’amuser ! S’aider aussi de l’imagination des uns et des autres pour créer des œuvres collectives, mieux se connaître soi-même et les autres, s’exprimer et faire de nouvelles découvertes à partir de la bande dessinée Moi, Dyslexique de Christopher Boyd.

Durée : 1h30

De 8 à 12 ans (les parents peuvent participer)

Inscription au 05 67 72 84 50

Médiathèque Côte Pavée

