Toulouse Nuit de la lecture : Récital de lectures Médiathèque Côte Pavée Toulouse, 19 janvier 2024, Toulouse. Nuit de la lecture : Récital de lectures Vendredi 19 janvier 2024, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Vendredi 19 janvier à 18 h Par la compagnie de lecteurs à voix haute Le 22′ de l’Avenue, sur le thème national de la Nuit de la lecture : Le corps.

Par la compagnie de lecteurs à voix haute Le 22' de l'Avenue, sur le thème national de la Nuit de la lecture : Le corps.

Médiathèque Côte Pavée
Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée
Haute-Garonne Occitanie
https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/nuit-de-la-lecture-recital-de-lectures/

2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T20:00:00+01:00
Lecture Tout public

