Iran : Poésie et liberté d'expression
Médiathèque Côte Pavée
Toulouse

Toulouse Iran : Poésie et liberté d’expression Médiathèque Côte Pavée Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse. Iran : Poésie et liberté d’expression Samedi 25 novembre, 11h00 Médiathèque Côte Pavée Samedi 25 novembre à 11 h Lectures de poèmes de Mahvash Sabet par Flore Isphahani.

L’écrivaine et poétesse est incarcérée en Iran depuis 2008. Les éditions L’Harmattan ont publié en 2016 Poèmes de prison. Médiathèque Côte Pavée Médiathèque Côte Pavée Médiathèque Côte Pavée, Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/iran-poesie-et-liberte-dexpression/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lecture
Tout public

