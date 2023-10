Street art kids Médiathèque Côte Pavée Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Street art kids Médiathèque Côte Pavée Toulouse, 14 novembre 2023, Toulouse. Street art kids 14 novembre – 21 décembre Médiathèque Côte Pavée Du 14 novembre au 22 décembre

Exposition – Photo – Regards croisés sur le street art À partir du livre de Philippe Boujassy et Pascale Reynaud Editions Palette, 2023 Street Art Kids invite les tout-petits à la découverte de l’art urbain par le biais de découpes et de devinettes. Médiathèque Côte Pavée Médiathèque Côte Pavée Médiathèque Côte Pavée, Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/street-art-kids/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T06:00:00+01:00 – 2023-11-14T08:00:00+01:00

2023-12-21T06:00:00+01:00 – 2023-12-21T08:00:00+01:00 Exposition Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Côte Pavée Adresse Médiathèque Côte Pavée, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Côte Pavée Toulouse latitude longitude 43.593767;1.466492

Médiathèque Côte Pavée Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/