Urbanisme et végétalisation, quelle équation pour Toulouse ? Jeudi 20 avril à 18h30
Médiathèque Côte Pavée

Comment faire évoluer nos pratiques urbaines, quels compromis sont réalisables pour faire face aux défis écologiques et sociétaux qui s’annoncent et vivre dans une ville plus verte ?

Avec Lionel Rougé, maître de conférence en géographie et aménagement à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, chercheur au LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires) et Geneviève Bretagne, responsable du pôle transition écologique à l’AUAT (Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse), qui travaille sur la question de l’adaptation au changement climatique en urbanisme, vers une réduction des inégalités environnementales et sociales. Médiathèque Côte Pavée Médiathèque Côte Pavée, Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/urbanisme-et-vegetalisation-quelle-equation-pour-toulouse/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

