Samedi 15 avril à 10h | Médiathèque Côte Pavée

Inscription avant le 7 avril au 05 67 72 84 50

Vous voulez en savoir plus sur la transition climatique ? Mais surtout, faire en sorte de cesser de déprimer et passer à l’action, alors cet atelier est fait pour vous !

2tonnes est un atelier immersif, pédagogique et ludique permettant d’identifier des actions de réduction de l’empreinte carbone, et de voir leur impact en temps réel. Vous serez projetés en 2050 avec l’objectif de diminuer le plus possible votre empreinte carbone. Vous devrez, avec votre équipe, choisir les actions individuelles et collectives les plus pertinentes jusqu’à essayer d’atteindre 2 tonnes d’émissions de CO2, l’objectif fixé pour 2050 par les Accords de Paris.

À partir de 16 ans – Durée : 3h



2023-04-15T10:00:00+02:00

2023-04-15T12:00:00+02:00