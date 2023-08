Assistez à une conférence de Prosper Gély, un poète lodévois Médiathèque Confluence Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève Assistez à une conférence de Prosper Gély, un poète lodévois Médiathèque Confluence Lodève, 17 septembre 2023, Lodève. Assistez à une conférence de Prosper Gély, un poète lodévois Dimanche 17 septembre, 15h00 Médiathèque Confluence Gratuit. Entrée libre. Présentation de Prosper Gély qui a écrit toute son œuvre en occitan, accompagnée de projections, de lectures bilingues (occitan-français), de chants et qui se terminera par la représentation d’une petite pièce de théâtre.

Cet événement est animé par l’association Cercle Occitan du Lodévois. Médiathèque Confluence 7 rue Joseph Galtier, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 11 95 04 80 La nouvelle médiathèque, qui a ouvert ses portes en février 2019 sur le site de l’ancien Lycée Joseph Vallot, s’inscrit dans un le Pôle Culturel Confluence. Sa structure en bois et en verre offre une grande qualité d’espace.

La médiathèque se développe sur 1 400 m2 et deux niveaux sur 2 niveaux. Au rez-de chaussée bas, Le Patio, café culturel, est géré par l’association Mouvances. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

