Gratuit : oui Musique et Danse en Loire-Atlantique et la ville de Bouguenais s’associent à la compagnie NGC 25 pour présenter une exposition retraçant 25 années de création du chorégraphe Hervé Maigret. Corps de danseurs, parfois malmenés, souvent magnifiés : une traversée photographique des 25 ans de la Compagnie NGC 25 ! Médiathèque Condorcet – Bouguenais Bouguenais 44340

Médiathèque Condorcet – Bouguenais
Square Pablo Neruda
Bouguenais 44340
02 40 32 04 54

