Atelier sonore par la Cie Charabia Mediathèque Condorcet Bouguenais

Loire-Atlantique

Atelier sonore par la Cie Charabia Mediathèque Condorcet, 25 mars 2023, Bouguenais. Atelier sonore par la Cie Charabia Samedi 25 mars, 10h00, 11h15 Mediathèque Condorcet Dans un espace qui réunit parents et enfants, Mathilde Lechat propose à la fois des jeux d’exploration autour du corps et de la voix, mais aussi un parcours de manipulation d’instruments de musique.

Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Sur inscription en ligne, sur place ou au 02 40 32 04 54 à partir du 15 mars. http://www.mediatheque-bouguenais.fr/ Mediathèque Condorcet rue Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.mediatheque-bouguenais.fr/opacwebaloes/index.aspx »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T10:40:00+01:00

2023-03-25T11:15:00+01:00 – 2023-03-25T11:55:00+01:00

