Conférence « Des livres pour faire grandir les enfants » de Joëlle Turin Mediathèque Condorcet, 18 mars 2023, Bouguenais. Conférence « Des livres pour faire grandir les enfants » de Joëlle Turin Samedi 18 mars, 11h00 Mediathèque Condorcet Joëlle Turin, spécialiste de la littérature jeunesse, présentera l’importance des livres dans la construction du jeune enfant.

Un temps de lecture d’histoires sera proposé par les bibliothécaires en même temps aux enfants afin de permettre aux parents d’assister à la conférence.

http://www.mediatheque-bouguenais.fr/ Mediathèque Condorcet rue Pablo Neruda 44340 Bouguenais

