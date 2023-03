Spectacle tout-petits « LoLY bULLe » par la Cie Mano&Co Mediathèque Condorcet Bouguenais Catégories d’Évènement: Bouguenais

Loire-Atlantique

Spectacle tout-petits « LoLY bULLe » par la Cie Mano&Co Mediathèque Condorcet, 11 mars 2023, Bouguenais. Spectacle tout-petits « LoLY bULLe » par la Cie Mano&Co Samedi 11 mars, 11h00 Mediathèque Condorcet Au départ quatre cubes colorés. Toc, toc ça bouge là-dedans ! Un cube s’entrouvre, la bulle rouge s’envole du livre de LoLY, la souris ! Trop haut pour qu’elle la rattrape: c’est compliqué quand on est petit ! En avant le train des livres ! Ensemble, ils trouveront la solution… Ce spectacle plonge l’enfant dans un univers familier, une chambre avec ses livres, ses jeux et ses boîtes de rangement. La séance s’articule en 3 temps : le spectacle (20 minutes), un bricolage (20 minutes) et des comptines (5 minutes). Durée totale : 45 minutes. Il est possible de n’assister qu’au spectacle. En raison du nombre de places limitées et afin de privilégier les enfants, merci de venir à un seul accompagnant par enfant. Pour les enfants jusqu’à 3 ans http://www.mediatheque-bouguenais.fr/ Mediathèque Condorcet rue Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.mediatheque-bouguenais.fr/opacwebaloes/index.aspx »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T11:00:00+01:00 – 2023-03-11T11:40:00+01:00

