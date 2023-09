L’heure du conte ! Médiathèque communautaire Pompaire, 13 octobre 2023, Pompaire.

Pompaire,Deux-Sèvres

L’heure du conte

Chaque deuxième vendredi du mois, venez passer un moment à la médiathèque de Pompaire.

Installez-vous confortablement pour un temps de lecture avec vos bibliothécaires.

Détendez-vous, ouvrez grand vos oreilles et évadez- vous dans le monde merveilleux des contes, d’ici ou d’ailleurs.

Pour les 0 à 3 ans.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 11:00:00. EUR.

Médiathèque communautaire Place Arthur Rimbaud

Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Story time

Every second Friday of the month, come and spend some time at the Pompaire multimedia library.

Make yourself comfortable for a time of reading with your librarians.

Relax, open your ears and escape into the wonderful world of tales from near and far.

For 0-3 year olds

La hora del cuento

Cada segundo viernes de mes, venga a pasar un rato en la biblioteca multimedia Pompaire.

Ponte cómodo para pasar un rato de lectura con tus bibliotecarios.

Relájate, abre bien los oídos y escápate al maravilloso mundo de los cuentos de cerca y de lejos.

Para niños de 0 a 3 años

Die Märchenstunde

Jeden zweiten Freitag im Monat können Sie einen Moment in der Mediathek von Pompaire verbringen.

Machen Sie es sich bequem und lesen Sie mit Ihren Bibliothekarinnen.

Entspannen Sie sich, spitzen Sie die Ohren und entfliehen Sie in die wunderbare Welt der Märchen, von hier oder anderswo.

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Mise à jour le 2023-09-21 par CC Parthenay Gâtine