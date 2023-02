Mon Tout Doux Médiathèque Communautaire d’Aire sur L’Adour, 25 mars 2023, Aire-sur-l'Adour.

Mon Tout Doux Samedi 25 mars, 10h00 Médiathèque Communautaire d’Aire sur L’Adour

spectacle-atelier parents-bébés

Médiathèque Communautaire d’Aire sur L’Adour Passage des cultures 40800 Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mon Tout Doux est un spectacle-atelier à destination des parents-bébés (ou accompagnants de très jeunes enfants). C’est un moment d’amour à partager pour trouver des jeux de « je », présents et à l’écoute. Ses objectifs sont :

– laisser l’enfant être qui il est plutôt que ce qu’on veut qu’il soit,

– Inviter l’adulte à s’accueillir lui-même pour optimiser sa disponibilité,

– Accompagner la relation ludique et authentique entre les petits et les grands enfants intérieurs.

Il est inspiré du livre « Accompagner l’éveil psychomoteur de bébé »* de Pascale PAVY et Cyrielle RAULT, qui pourra être proposé en consultation / vente à la fin du spectacle.

LE PROJET EN MEDIATION

Les partenaires du projet accueilleront des ateliers parents-bébés en tant qu’avant-premières du spectacle, visant le même objectif que le spectacle final : construire les bases d’une société riche de relations authentiques nourries d’individus libres, en pleine possession de leur pouvoir personnel, confiants en leurs potentiels et prêts à les offrir au monde !

Ces ateliers permettront aux parents (ou accompagnants de très jeunes enfants) :

– de prendre un temps d’écoute de soi, de son enfant, de la relation

– d’optimiser leur qualité de présence

– d’approfondir une mise en relation subtile et infiniment riche

– d’apprendre à se connaître, à se rencontrer, « soi-m’aime » et avec son enfant

– de trouver des outils adaptés à son plaisir et à celui de son enfant en piochant dans des propositions d’accompagnement psychomoteur (chants, jeux, massages, bercements, mobilisations, etc.)

– de s’outiller de l’ouvrage dont le spectacle est inspiré

CONSIDERATIONS PRAGMATIQUES

Nombre de parents-bébés par atelier : 10 max (donc 10 parents ou accompagnants et 10 enfants)

Thèmes des ateliers :

La dimension interactive étant un des objectifs de cette création, les propositions de médiation s’adapteront au public présent : observations, chansons, jeux, massages, bercements, motricité libre, … et surprises de clown !

Les parents peuvent donc revenir pour chaque atelier : leur retour influencera le cours des propositions !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-25T11:30:00+01:00