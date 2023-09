Spectacle » Drôles de Sorcières » Médiathèque Cognac-la-Forêt, 18 octobre 2023, Cognac-la-Forêt.

Cognac-la-Forêt,Haute-Vienne

« Drôles de Sorcières », c’est un spectacle avec 2 histoires de sorcières pour vous faire frémir de plaisir ! Venez déguisez pour profiter au maximum. Spectacle présenté par la Compagnie « Le Chant des Lignes » Les places sont limitées, réservez vos places !.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

Médiathèque Place de l’église

Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Drôles de Sorcières » is a show with 2 witches’ stories to thrill you! Come in costume for maximum enjoyment. Presented by Compagnie « Le Chant des Lignes » Places are limited, so reserve your seats!

¡ »Drôles de Sorcières » es un espectáculo con 2 historias de brujas para emocionarse! Venga disfrazado para disfrutar al máximo. Espectáculo presentado por la Compagnie « Le Chant des Lignes » Las plazas son limitadas, ¡reserve ya sus entradas!

« Drôles de Sorcières » ist eine Show mit zwei Hexengeschichten, die Sie vor Vergnügen erschaudern lassen werden! Kommen Sie verkleidet, um das Beste daraus zu machen. Das Stück wird von der Compagnie « Le Chant des Lignes » präsentiert. Die Plätze sind begrenzt, reservieren Sie Ihre Plätze!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Ouest Limousin