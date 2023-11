L’AQUEDUC ANTIQUE DE SAINT-BERTRAND-DE-CGES ET SON CAPTAGE SUPPOSÉ À TIBIRAN-JAUNAC : NOUVELLES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES [Conférence] Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens L’AQUEDUC ANTIQUE DE SAINT-BERTRAND-DE-CGES ET SON CAPTAGE SUPPOSÉ À TIBIRAN-JAUNAC : NOUVELLES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES [Conférence] Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges Saint-Gaudens, 26 mars 2024, Saint-Gaudens. L’AQUEDUC ANTIQUE DE SAINT-BERTRAND-DE-CGES ET SON CAPTAGE SUPPOSÉ À TIBIRAN-JAUNAC : NOUVELLES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES [Conférence] Mardi 26 mars 2024, 17h30 Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges GRATUIT. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Entre 2022 et 2023, une fouille archéologique menée au lieu-dit Courne de la Bielle à Tibiran-Jaunac (Hautes-Pyrénées) a permis de réaliser de nouvelles observations sur le point de départ supposé de l’aqueduc de Lugdunum. Depuis l’époque moderne au moins, un puits situé à cet emplacement est en effet considéré comme un ouvrage destiné à capter les eaux qui alimentaient la capitale de la cité des Convènes, située à un peu plus de 2 km à l’est. Bien que des matériaux d’origine antique aient effectivement été employés dans les constructions, les dernières recherches archéologiques ont montré que le puits et les canaux qui lui sont associés en surface étaient bien plus récents et probablement liés à un moulin situé en contrebas.

Animation : Julien OLLIVIER, Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, service régional de l’archéologie, UMR 5608 TRACES // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Mardi 26 mars 2024, 17h30-19h.

Pour qui ? Adultes.

Où ? Médiathèque Cœur et Coteaux du Comminges, 2 rue Saint-Jean, 31800 Saint-Gaudens.

GRATUIT.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges 3 rue Saint-Jean 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0534325090 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T17:30:00+01:00 – 2024-03-26T19:00:00+01:00

conférence histoire antique

