Exploitées depuis l'Antiquité, les carrières de marbre de Saint-Béat ont acquis dans le temps une certaine renommée, notamment grâce à son marbre statuaire. Son emploi dans de célèbres monuments, comme le château de Versailles ou le Grand Trianon, a participé à sa reconnaissance. Néanmoins, c'est au XIXe siècle que l'histoire de ces carrières prend un tournant important. L'exploitation est relancée, des blocs de grande taille sont extraits pour fournir de grands artistes (David d'Angers, Carpeaux, Pradier, …) et les chantiers de plusieurs villes de France. Mais la quête du marbre blanc français suscite quelques discordes entre les exploitants, les politiques et les artistes. En parallèle, l'activité marbrière saint-béataise se mécanise. L'industrialisation permet d'ouvrir de nouveaux gisements, d'extraire des blocs de plus en plus conséquents et de diversifier la production. Ainsi, à travers cette conférence nous proposons de mettre au jour ce pan de la riche histoire des carrières de Saint-Béat, encore méconnue du grand public.

