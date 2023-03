Semaine Pop à Saint-Gaudens Médiathèque Coeur et Coteaux Comminges Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Semaine Pop à Saint-Gaudens Médiathèque Coeur et Coteaux Comminges, 22 mars 2023, Saint-Gaudens. Semaine Pop à Saint-Gaudens 22 – 25 mars Médiathèque Coeur et Coteaux Comminges La médiathèque/ludothèque/auditorium de la communauté de communes Coeur Coteaux Comminges à Saint-Gaudens propose du 18 au 25 mars de nombreuses activités pour les jeunes enfants et leur famille: expositions (en partenanriat avec la chapelle Saint-Jacques centre d’art contemporain), des conférences et ciné-débat (en partenariat avec l’association Ecoute Moi Grandir), un conte musical avec « Sheepop » notre mascotte! Médiathèque Coeur et Coteaux Comminges 3 Rue Saint-Jean 31 800 SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T14:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

