Lectures de Noël Médiathèque Co-Libris Domérat, 20 décembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Laissez vous emporter par la magie des histoires de Noël le temps de lectures à la médiathèque Co-Libris.

A partir de 4 ans..

2023-12-20 10:00:00 fin : 2023-12-20 . .

Médiathèque Co-Libris Rue Marcel Cachin

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Let yourself be carried away by the magic of Christmas stories during readings at the Co-Libris media library.

Ages 4 and up.

Déjese llevar por la magia de los cuentos de Navidad durante las lecturas en la biblioteca multimedia Co-Libris.

A partir de 4 años.

Lassen Sie sich während der Lesungen in der Mediathek Co-Libris vom Zauber der Weihnachtsgeschichten mitreißen.

Ab 4 Jahren.

