Jouons ensemble Médiathèque Co-Libris Domérat, 13 décembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

1 mercredi par mois, l’équipe de la médiathèque vous donne rendez-vous pour jouer ensemble à des jeux de société qu’elle vous aura sélectionnés !.

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 18:00:00. .

Médiathèque Co-Libris Rue Marcel Cachin

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



1 Wednesday a month, the media library team invites you to play selected board games together!

1 miércoles al mes, el equipo de la mediateca le invita a jugar juntos a una selección de juegos de mesa

1 Mittwoch im Monat trifft sich das Team der Mediathek mit Ihnen, um gemeinsam Gesellschaftsspiele zu spielen, die es für Sie ausgewählt hat!

Mise à jour le 2023-11-22 par OTI Vallée du Coeur de France