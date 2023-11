Atelier création carte de vœux Médiathèque Co-Libris Domérat, 12 décembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Venez créer des cartes de vœux originales !

Ouvert aux enfants & adultes..

2023-12-12

Médiathèque Co-Libris Rue Marcel Cachin

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and create original greeting cards!

Open to children & adults.

Ven a crear originales tarjetas de felicitación

Abierto a niños y adultos.

Gestalte originelle Grußkarten!

Offen für Kinder & Erwachsene.

