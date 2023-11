Atelier création de déco de Noël Médiathèque Co-Libris Domérat, 4 décembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Venez fabriquer vos propres déco pour les fêtes !

Ouvert aux enfants et aux adultes..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 . .

Médiathèque Co-Libris Rue Marcel Cachin

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and make your own holiday decorations!

Open to children and adults.

¡Ven a hacer tus propios adornos festivos!

Abierto a niños y adultos.

Kommt und stellt eure eigene Dekoration für die Feiertage her!

Offen für Kinder und Erwachsene.

