Nuit de la lecture Médiathèque Claire Bretécher Mios, samedi 20 janvier 2024.

Mios Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20

Venez rencontrer Pascale Pavy, psychomotricienne et auteure lors de la Nuit de la lecture à la Médiathèque

Le thème cette année est le corps, avec au programme :

– 16h-17h : rencontre autour du livre « Activités ludiques pour s’apaiser », temps d’échange avec les parents

– 17h-17h30 : histoire kamishibaï « Abracadabulles » et comptines autour de la respiration et de l’apaisement (pour les enfants de 2 à 4 ans)

– 17h30-18h : histoires pour masser son enfant (pour les enfants de 4 à 6 ans)

– 18h30-19h30 : à partir de 6 ans – histoires relaxantes et contes de sagesse

Plus d’informations et inscription à : mediatheque@villemios.fr ou au 05 56 26 49 40

Médiathèque Claire Bretécher

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@villemios.fr



