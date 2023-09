Parlons Sobriété et Effets Rebonds / avec Pierre‐Yves Longaretti Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize St-Étienne, 28 septembre 2023, St-Étienne.

Parlons Sobriété et Effets Rebonds / avec Pierre‐Yves Longaretti Jeudi 28 septembre, 18h00 Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize

Cette conférence est organisée par le CTC 42 ( Collectif pour une Transition Citoyenne dans la Loire ) dans le cadre de la Fête des possibles événement national qui aborde les questions de transitions citoyennes et écologiques.

La notion de sobriété renvoie à une distinction implicite entre désirs et besoins, relevant des limites individuelles et collectives. Mais cette approche est ambiguë ou du moins incomplète : sur quelle base en effet distinguer entre besoins (naturels, culturels, etc.) légitimes et illégitimes ?

Pierre‐Yves Longaretti est chargé de recherche au CNRS, Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG), CNRS et UGA (Université Grenoble Alpes), Équipe Soutenabilité, Territoires, Énergie, Économie, Environnement et Politiques locales (STEEP), INRIA.

source: https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/AGENDA/1612/parlons-sobriete-et-effets-rebonds-avec-pierre-yves-longaretti

Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize 20 – 24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE St-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T20:00:00+02:00

