Le Goût des Mots Médiathèque Christiane Doutart Saint-Valery-en-Caux, 6 juillet 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Le Goût des Mots Jeudi 6 juillet, 16h30 Médiathèque Christiane Doutart Entrée libre

L’équipe de la Médiathèque vous invite à partager un moment convivial avec FrançoiseLegendre. L’auteure anime avec grand plaisir des rencontreset des ateliers. Elle souhaite toucher au plus près seslecteurs et lectrices et aime partager ses histoires avec lesenfants, les ados mais aussi les adultes. Françoise Legendre vous parlera de son roman La Nappe blanche , une nouvelle pleine de poésie et de délicatesse qui retrace l’histoire familiale de l’auteure. Elle abordera aussiles recettes venues d’ailleurs sujets de son prochain roman,l’occasion d’échanger autour des recettes que l’on aiment etqui se transmettent de génération en génération … Et d’écrire un court texte sur un plat ou un mets apprécié.

L’occasion également de partager un petit Goûter

Médiathèque Christiane Doutart 15 rue d’Etennemare, 76460 Saint Valéry en Caux Saint-Valery-en-Caux 76460 Quartier Saint-Ambroise Seine-Maritime Normandie 02 35 97 23 35 https://www.mediatheque-saintvaleryencaux.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T16:30:00+02:00 – 2023-07-06T18:00:00+02:00

©n2l