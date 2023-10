Exposition « La forêt Lesperonnaise, gemme! » Médiathèque – Chemin de la prison Lesperon, 4 octobre 2023, Lesperon.

Lesperon,Landes

Retrouvez du 04 octobre au 04 novembre, l’exposition « la forêt Lesperonnaise, gemme! » réalisée par l’association la maison de la gemme et le groupe généalogie et Patrimoine de la médiathèque de Lesperon.

Le vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi 13 octobre à partir de 18h.

Médiathèque – Chemin de la prison

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



From October 04 to November 04, discover the exhibition « La forêt Lesperonnaise, gemme! » created by the association la maison de la gemme and the genealogy and heritage group of the Lesperon media library.

The opening of this exhibition will take place on Friday October 13 at 6pm.

Del 4 de octubre al 4 de noviembre, la exposición « La forêt Lesperonnaise, gemme! » (El bosque de Lesperon, ¡una joya!) fue organizada por la asociación la maison de la gemme y el grupo de genealogía y patrimonio de la mediateca de Lesperon.

La exposición se inaugurará el viernes 13 de octubre a las 18.00 horas.

Die Ausstellung « La forêt Lesperonnaise, gemme! », die vom Verein la maison de la gemme und der Gruppe Genealogie und Kulturerbe der Mediathek von Lesperon realisiert wurde, ist vom 4. Oktober bis zum 4. November zu sehen.

Die Vernissage der Ausstellung findet am Freitag, den 13. Oktober um 18 Uhr statt.

