« Cendrillon » : théâtre Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault, 24 janvier 2024, Châtellerault.

« Cendrillon » : théâtre Mercredi 24 janvier 2024, 18h30 Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Gratuit, sur réservation

Cette pièce, à destination des adolescents et des adultes, est une réécriture du conte. À la mort de sa mère, une très jeune fille se fait la promesse de ne jamais cesser de penser à elle plus de cinq minutes… Elle suit son père dans une maison de verre où les attend une nouvelle famille. Cette Cendrillon nous parle du deuil, du désir de vivre, du pouvoir de l’imagination et des mensonges des adultes.

Après un travail de plusieurs mois avec la comédienne et metteure en scène, les élèves de terminale, option théâtre du Lycée Berthelot vous en proposent une adaptation de 45 minutes dans la médiathèque.

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Place Dupleix 86100 Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T18:30:00+01:00 – 2024-01-24T19:15:00+01:00

Céline DEVAUX / Editions Actes Sud