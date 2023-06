Cet été, Land art au Château ! Médiathèque Châtellerault Centre – Le Château des histoires Châtellerault, 8 juillet 2023, Châtellerault.

Cet été, Land art au Château ! 8 juillet – 31 août Médiathèque Châtellerault Centre – Le Château des histoires Entrée libre.

Sur la terrasse du Jardin du Château, venez participer à une œuvre collective et libre de land art !

En passant, en vous promenant, prenez quelques minutes, ou plus, pour laisser libre court à votre imagination.

A votre disposition, pour développer votre créativité, plein de petits matériaux ramassés au fil des jours ou trouvés sur place. A vous d’apporter votre caillou, votre fleur à une belle œuvre éphémère et collaborative. Que ce soit un mandala végétal, un jardin de sorcier, des animaux étranges ou de l’improvisation totale, peu importe sauf votre contribution !

Médiathèque Châtellerault Centre – Le Château des histoires 10 rue Gaudeau Lerpinière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 11 28 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 11 28 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T13:00:00+02:00

2023-08-31T10:00:00+02:00 – 2023-08-31T12:00:00+02:00

Ici l’été 2023 médiathèques