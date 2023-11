Nuits de la lecture : spectacle « Du vent dans les ailes » Médiathèque Châtellerault Centre – Halles des Savoirs Châtellerault, 19 janvier 2024, Châtellerault.

Nuits de la lecture : spectacle « Du vent dans les ailes » Vendredi 19 janvier 2024, 17h15 Médiathèque Châtellerault Centre – Halles des Savoirs Gratuit, sur réservation

Contes poétiques et rêveurs, qui se racontent par la voix et le corps. Voyage à travers le temps, de la création du monde par Vieille Mère – le 1er arbre, le 1er oiseau, jusqu’aux oiseaux de nos jardins, familiers inconnus.

Contes pour apprendre, grandir, s’enrichir. Contes pour s’emplumer avant de prendre son envol.

De la première forêt enfantée par Vieille Mère, vous verrez sortir un oiseau-mystère, un troglodyte overbooké, un geai déplumé, et toute une ribambelle d’oiseaux colorés.

Par la compagnie Le Zébrophone

Médiathèque Châtellerault Centre – Halles des Savoirs Pl. Dupleix, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549211128 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T17:15:00+01:00 – 2024-01-19T18:15:00+01:00

