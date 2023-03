Numérigeek : Casques VR Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Numérigeek : Casques VR Médiathèque, 21 avril 2023, Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère. Numérigeek : Casques VR 5, rue de l’Ecole Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère Drome Médiathèque 5, rue de l’Ecole

2023-04-21 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-21 17:00:00 17:00:00

Médiathèque 5, rue de l’Ecole

Châteauneuf-sur-Isère

Drome Châteauneuf-sur-Isère . Vendredi 21 Avril de 14h à 17h : « Numérigeek : casques VR » permettra au public à partir de 10 ans de découvrir et jouer à des jeux en réalité virtuelle.

Gratuit, entrée libre. mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr +33 4 75 71 83 44 http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Adresse Châteauneuf-sur-Isère Drome Médiathèque 5, rue de l'Ecole Ville Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Departement Drome Tarif Lieu Ville Médiathèque 5, rue de l'Ecole Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-isere chateauneuf-sur-isere/

Numérigeek : Casques VR Médiathèque 2023-04-21 was last modified: by Numérigeek : Casques VR Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère 21 avril 2023 5 Châteauneuf-sur-Isère Drôme Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère rue de l'Ecole Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drome