Balade contée Médiathèque Châteauneuf-du-Rhône, 17 juillet 2023, Châteauneuf-du-Rhône.

Châteauneuf-du-Rhône,Drôme

La municipalité et la commission culture organisent une balade contée par Delphine Machon-Potemski conteuse française. Depuis plus de 5 ans, elle raconte des contes qui ont traversé les siècles pour arriver jusqu’à nous..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . .

Médiathèque

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The municipality and the culture committee are organizing a storytelling walk with Delphine Machon-Potemski, a French storyteller. For over 5 years, she has been telling tales that have come down to us through the centuries.

El Ayuntamiento y la Comisión de Cultura organizan un paseo de cuentacuentos con Delphine Machon-Potemski, narradora francesa. Desde hace más de 5 años, cuenta cuentos que han llegado hasta nosotros a lo largo de los siglos.

Die Gemeinde und der Kulturausschuss organisieren einen Märchenspaziergang mit der französischen Märchenerzählerin Delphine Machon-Potemski. Seit mehr als fünf Jahren erzählt sie Märchen, die die Jahrhunderte überdauert haben, um bis zu uns zu gelangen.

Mise à jour le 2023-07-13 par Montélimar Tourisme Agglomération