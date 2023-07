L’air et la ville Médiathèque Châteaudun Catégories d’Évènement: Châteaudun

L'air et la ville

Le 1er octobre 2023 marquera le premier anniversaire de l'aérodrome civil qui a succédé à l'ex-base aérienne 279 « Lieutenant Beau » de Châteaudun. A cette occasion, une exposition de l'ONACVG d'Eure-et-Loir, enrichie de témoignages et documents d'archive, retrace les liens si particuliers qui ont existé entre les habitants et ceux et celles qui ont travaillé sur la base,

Médiathèque
36 boulevard Grindelle 28200 Châteaudun
Châteaudun 28200 Saint-Jean
Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

A deux pas de la gare et de la cité scolaire, la médiathèque est un lieu de ralliement entre générations. Le lieu de 2 500m² réalisé par l'architecte Jean-Louis Godivier est doté d'un espace patrimonial « fonds Louvancour » de 50m². Parking – Bus arrêt Maison de santé ou arrêt Gare SNCF – Accès personnes à mobilité réduite

16 et 17 septembre 2023

