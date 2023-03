Médiathèque Chassal-Molinges : Dictée Médiathèque Chassal-Molinges Chassal-Molinges Catégories d’Évènement: Chassal-Molinges

Jura

Médiathèque Chassal-Molinges : Dictée Médiathèque, 24 mars 2023, Chassal-Molinges Chassal-Molinges. Médiathèque Chassal-Molinges : Dictée 4 Rue des Écoles Médiathèque Chassal-Molinges Jura Médiathèque 4 Rue des Écoles

2023-03-24 – 2023-03-24

Médiathèque 4 Rue des Écoles

Chassal-Molinges

Jura Chassal-Molinges EUR Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude : Chassal-Molinges – Dictée Vendredi 24 mars à 20h à la Médiathèque de Chassal-Molinges Dictée. Les bénévoles de la médiathèque proposent de sortir feuilles et stylos pour une

confrontation ludique aux règles de l’orthographe et de la grammaire… Entrée libre, à partir de 14 ans. +33 3 84 60 11 27 Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Chassal-Molinges, Jura Autres Lieu Chassal-Molinges Adresse Chassal-Molinges Jura Médiathèque 4 Rue des Écoles Ville Chassal-Molinges Chassal-Molinges Departement Jura Lieu Ville Médiathèque 4 Rue des Écoles Chassal-Molinges

Chassal-Molinges Chassal-Molinges Chassal-Molinges Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassal-molinges chassal-molinges/

Médiathèque Chassal-Molinges : Dictée Médiathèque 2023-03-24 was last modified: by Médiathèque Chassal-Molinges : Dictée Médiathèque Chassal-Molinges 24 mars 2023 4 Rue des Écoles Médiathèque Chassal-Molinges Jura Chassal-Molinges Jura Médiathèque Chassal-Molinges

Chassal-Molinges Chassal-Molinges Jura