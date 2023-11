Enregistrement public d’une émission de radio Médiathèque Charles Nègre Grasse, 25 novembre 2023, Grasse.

Grasse,Alpes-Maritimes

L’oreille qui gratte », c’est une émission de radio diffusée sur les ondes d’Agora Côte d’Azur consacrée aux musiques actuelles et à la scène musicale locale.

Elle s’installe dans l’auditorium de la médiathèque pour un enregistrement en public..

2023-11-25 16:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Médiathèque Charles Nègre Place du Lieutenant Georges Morel

Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



L?oreille qui gratte » is a radio program broadcast on Agora Côte d?Azur devoted to contemporary music and the local music scene.

L’oreille qui gratte » takes place in the media library auditorium for a live recording.

L’oreille qui gratte » es un programa de radio emitido en Agora Côte d’Azur dedicado a la música contemporánea y a la escena musical local.

El programa se grabará en público en el auditorio de la mediateca.

L’oreille qui grattte » ist eine Radiosendung, die auf Agora Côte d’Azur ausgestrahlt wird und sich mit aktueller Musik und der lokalen Musikszene befasst.

Die Sendung findet im Auditorium der Mediathek statt.

