Mois de l’imaginaire à la médiathèque de Grasse Médiathèque Charles Nègre Grasse, 14 octobre 2023, Grasse.

Grasse,Alpes-Maritimes

Venez célébrer le mois de l’imaginaire à la Médiathèque Charles Nègre !.

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

Médiathèque Charles Nègre Place du Lieutenant Georges Morel

Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and celebrate Imagination Month at the Médiathèque Charles Nègre!

¡Venga a celebrar el Mes de la Imaginación en la biblioteca multimedia Charles Nègre!

Feiern Sie den Monat der Phantasie in der Mediathek Charles Nègre!

Mise à jour le 2023-09-27 par Pays de Grasse Tourisme