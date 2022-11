Equerre d’argent 2022 Médiathèque Charles Nègre Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Equerre d’argent 2022 Médiathèque Charles Nègre, 31 décembre 2022, Grasse. Equerre d’argent 2022 Samedi 31 décembre, 23h30 Médiathèque Charles Nègre Attribuée à la médiathèque de Grasse (06) Médiathèque Charles Nègre Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Remise le 21 novembre 2022 à Paris, la 40e Equerre d’argent a été décernée à la médiathèque Charles-Nègre de Grasse (Alpes-Maritimes), conçue par les agences Beaudouin Architectes et Ivry Serres Architecture. Dans l’ensemble, le jury présidé par Jacques Lucan a distingué des réalisations justes et pertinentes dans leur contexte, qui ont su sublimer la contrainte. L’équipe de la MAV PACA félicite Ivry Serres, son Président adjoint, pour ce prix qui valorise également la création architecture en région PACA. ————- Maîtrise d’ouvrage : Ville de Grasse

Architectes : Ivry Serres Architecture et Beaudouin Architectes L’appréciation du jury : «Dans un contexte difficile, les architectes ont su créer un lieu qui tient à la fois du sacré et du profane. La maîtrise des formes construites et des ambiances parvient à réveiller un quartier. Le bâtiment se distingue par son écriture intemporelle et d’une poésie folle qui recompose l’espace urbain autour de lui un peu à la manière d’une place italienne.»

