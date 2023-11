Exposition « Couleur Palace » Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Exposition « Couleur Palace » Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain, 21 décembre 2023, Saint-Herblain. 2023-12-21

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui Pour cette exposition, Super Terrain propose au public un parcours à travers sa production d’affiches et de publications au sein d’une scénographie pensée comme une nouvelle création. Une occasion pour le collectif de porter un regard rétrospectif sur neuf années de pratique. Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

