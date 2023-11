Couleur Palace -Vernissage Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Couleur Palace -Vernissage Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain, 16 décembre 2023, Saint-Herblain. 2023-12-16

Horaire : 16:30 19:00

Gratuit : oui Vernissage de l’exposition « Couleur Palace » en présence des artistes de « Super Terrain » Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

