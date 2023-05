Exposition Illustration jeunesse Charlotte des Ligneris Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, 25 mars 2023, Saint-Herblain.

2023-03-25

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui

Entre albums jeunesse, travail pour la presse et images plus personnelles, l’univers doux et sensible de Charlotte des Ligneris vagabonde avec légèreté d’un projet à l’autre et se décline de la sérigraphie à la lithographie en passant par le dessin.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr